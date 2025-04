Il giornalista e opinionista Riccardo Trevisani, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Fantacalcio.it. Queste le sue parole, non proprio positive, sull’attaccante della Roma Artem Dovbyk:

“Non è un bel giocatore da vedere, se non segna non ha alcuna utilità. Altri attaccanti giocano bene anche senza segnare, non lui. Shomurodov ha fatto meglio nel derby, mi infastidisce che che è un metro e 90 per novanta chili e non vince un contrasto, nessun avversario è preoccupato della sua presenza. Ha un fisico da bestia e non è normale”.