Corriere della Sera (P.Di Caro) – Tre errori da evitare per non farsi sfuggire la qualificazione in Champions League. 1) Non sbagliare uno scontro diretto come contro il Napoli. Dopo i pareggi con Milan e Juventus è ora di trovare una vittoria. 2) Non cadere nel ridicolo trovando nemici immaginari come la tifoseria che ha commentato “ha pesato il caso Maradona“, oppure “si capiva l’aria dall’atteggiamento dell’arbitro“. 3) Sarebbe grave sentirsi inadeguati, scarsi e ritenere “un miracolo” completare un ottimo campionato. La Roma è una squadra attrezzata, migliorata nel gioco, adulta e solida.