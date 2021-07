Tre acquisti subito, è la ricetta di Mou

Il Corriere dello Sport (R.Maida) – E’ il momento di aprire il rubinetto. Mourinho l’ha sottolineato in modo garbato nelle prime due uscite pubbliche da allenatore della Roma e Tiago Pinto ha confermato con grande senso di responsabilità di essere pronto a costruire “Una squadra degna di Mourinho“. E allora a breve dobbiamo aspettarci almeno due o tre rinforzi a Trigoria: il portiere, che sarà Rui Patricio, il regista, che sarà Xhaka, e l’esterno sinistro che dovrà sostituire Spinazzola.

Sull’ultimo profilo i cinque scout appena ingaggiati dalla Roma stanno sondando il panorama internazionale seguendo la doppia indicazione: la pista A è un terzino sul quale valga la pena di investire denaro, in una prospettiva di valorizzazione del prodotto; la pista B invece può fornire un’occasione, un nome che costi poco ma garantisca un rendimento immediato, magari in prestito. I nomi sono tanti, tra proposte di intermediari e sondaggi di Tiago Pinto. Le possibilità più concrete sono l’algerino Bensebaini del Borussia Monchengladbach e lo spagnolo Marcos Alonso, che potrebbe spostarsi anche in prestito con diritto di riscatto. Alla Roma è stato offerto anche il cartellino del francese del Chelsea Zouma, difensore centrale classe ’94 che all’occorrenza può agire da terzino desto. Tiago Pinto invece ha contattato l’entourage di Martin Hinteregger, centrale mancino classe ’92 dell’Eintracht.

Quanto a Rui Patricio, ogni giorno è buono per la chiusura. A malincuore Tiago Pinto ha compreso di dover sborsare più di quanto avrebbe immaginato per un portiere di 33 anni in scadenza di contratto, ma il Wolverhampton non lo cede per meno di 10 milioni, nonostante i buoni uffici di Jorge Mendes. Non arrivano in ogni caso segnali di rottura, anzi. Le parti stanno lavorando e limando i dettagli per provvedere quanto prima all’annuncio del trasferimento. Infine Granit Xhaka aspetta che Roma e Arsenal si accordino per fiondarsi a Trigoria. La sensazione è che serva ancora un po’ di pazienza, ma nel frattempo Tiago Pinto potrà dedicarsi agli esuberi: Kluivert ha offerte in Germania e Inghilterra, ma sempre e solo in prestito.