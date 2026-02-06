Trasferte vietate, il TAR accoglie il ricorso dei tifosi romanisti: udienza il 17 febbraio

Dopo gli episodi avvenuti in autostrada che hanno coinvolto gruppi di tifosi di Roma e Fiorentina, il Ministero dell’Interno aveva deciso di bloccare le trasferte per entrambe le tifoserie fino al termine della stagione. Un provvedimento che ha fatto discutere e che, soprattutto nella Capitale, è stato vissuto come una punizione eccessiva nei confronti di un intero popolo. La risposta del mondo romanista non si è fatta attendere.

L’Associazione Italiana Roma Club e l’Unione Tifosi Romanisti hanno infatti scelto la strada legale, presentando un ricorso contro la chiusura del settore ospiti imposta dal Viminale. Come reso noto dall’avvocato Lorenzo Contucci attraverso i suoi canali social, il TAR del Lazio ha ritenuto fondate le motivazioni presentate, accogliendo l’istanza. Il tribunale amministrativo ha quindi fissato l’udienza per il prossimo 17 febbraio, una data che potrebbe risultare decisiva per il futuro delle trasferte giallorosse e che riaccende la speranza dei tifosi della Roma di tornare a seguire la squadra anche lontano dall’Olimpico.