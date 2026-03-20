Trasferte vietate ai tifosi della Roma: il Consiglio di Stato respinge il ricorso di AIRC e UTR

Dopo settimane di attesa e speranze da parte dei sostenitori giallorossi, arriva infatti una decisione definitiva sul tema delle trasferte, già al centro di polemiche e discussioni.

Secondo quanto riportato da fonti ufficiali, il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso presentato dall’Associazione Italiana Roma Club e dall’Unione Tifosi Romanisti. Le due realtà avevano chiesto la sospensione del divieto di trasferta imposto ai tifosi della Roma fino al termine della stagione, ma la decisione è stata negativa. L’ordinanza cautelare, emessa dopo la discussione avvenuta ieri, si basa su sei punti principali che hanno portato al rigetto della richiesta.

La notizia arriva all’indomani della sconfitta contro il Bologna, che ha sancito l’eliminazione della Roma dall’Europa League, rendendo il momento ancora più delicato per ambiente e tifoseria. I sostenitori giallorossi, dunque, non potranno seguire la squadra di Gasperini lontano dall’Olimpico fino a fine stagione, una decisione destinata a far discutere ancora.