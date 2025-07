Una notizia drammatica ha scosso il mondo del calcio italiano. Celeste Pin, ex calciatore della Fiorentina e figura molto amata nel panorama sportivo toscano, è stato trovato senza vita nella sua abitazione di Firenze nel pomeriggio del 22 luglio. Aveva 64 anni.

Come riportato da La Repubblica e account social della Viola, l’ipotesi prevalente è quella del suicidio. Il corpo di Pin è stato ritrovato in via dei Massoni; sul posto sono intervenuti i carabinieri, la scientifica e il medico legale. Non sarebbero stati trovati biglietti o messaggi, e i motivi del gesto restano ancora sconosciuti. Nelle prossime ore gli inquirenti ascolteranno i familiari e le persone a lui vicine per fare chiarezza sulla vicenda.

Celeste Pin ha vestito la maglia della Fiorentina per nove stagioni, diventando una vera bandiera del club gigliato tra gli anni ’80 e ’90. Dopo il ritiro si era impegnato nel calcio giovanile e aveva continuato a frequentare l’ambiente viola, partecipando regolarmente a trasmissioni e iniziative legate alla squadra. Il suo volto e il suo nome erano ben noti non solo agli appassionati, ma anche a tutta la città di Firenze. La sua scomparsa lascia sgomento e dolore.