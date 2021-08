Trabzonspor-Roma, le probabili formazioni dei quotidiani: Shomurodov e Ibanez dall’inizio, torna Pellegrini

Pagine Romaniste – Si apre il sipario. La Roma è pronta a cominciare la stagione ufficiale. I giallorossi di Mourinho debutteranno quest’oggi (ore 19:30) in Conference League contro il Trabznospor. In Turchia lo Special One dovrà fare i conti con l’assenza di Smalling. Il difensore inglese ha riportato una lesione al flessore della coscia sinistra. Rientrerà a settembre, dopo la sosta per la nazionali.

Insieme a Mancini ci sarà dunque Ibanez. Rimanendo in difesa, prima ufficiale per Vina. In avanti confermato Shomurodov. Sulla trequarti rientra Pellegrini, out contro il Raja Casablanca. Di seguito le probabili formazioni dei quotidiani.

LA GAZZETTA DELLO SPORT (4-2-3-1)

Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Vina; Cristante, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan, Shomurodov.

CORRIERE DELLO SPORT (4-2-3-1) Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Vina; Cristante, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan, Shomurodov. CORRIERE DELLA SERA (4-2-3-1) Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Vina; Cristante, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan, Shomurodov.

IL TEMPO (4-2-3-1) Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Vina; Cristante, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan, Shomurodov. IL MESSAGGERO (4-2-3-1) Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Vina; Cristante, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan, Shomurodov.