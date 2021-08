Trabzonspor-Roma, ci sarà anche Cornelius: il danese inserito nella lista Uefa

Terminata la preparazione estiva, la Roma è pronta al debutto ufficiale. Il primo impegno dei giallorossi sarà giovedì in Turchia. La squadra di Mourinho affronterà il Trabzonspor. Nell’andata della sfida valida per il playoff di Conference League, diverse saranno le passate conoscenze, giallorosse e non solo.

Nella formazione turca militano infatti Gervinho e Bruno Peres, arrivati nella finestra estiva di mercato. A loro si aggiungono anche Hamsik e Cornelius. L’ex centravanti del Parma è stato inserito nella lista Uefa e sarà dunque a disposizione del tecnico Abdullah Avcı. A riportarlo è AjanSpor.

Il Trabzonspor ha ottenuto la qualificazione superando ai rigori (5-4) i norvegesi del Molde. A segno anche Bruno Peres. Le strade della Roma e Cornelius si sono incrociate 4 volte. Contro i giallorossi, il danese ha messo a segno due reti ed un assist.