Trabzonspor, Avci: “Le squadre di Mourinho sono le migliori squadre difensive del mondo”

Abdullah Avci, tecnico del Trabzonspor, ha parlato dopo la sconfitta per 2-1 contro la Roma in Conference League. Queste le parole dell’allenatore:

AVCI IN CONFERENZA STAMPA

“Per tutta la prima metà del primo tempo il match è stato equilibrato, stabile. Dopo è stato un po’ più competitivo. Se subisci da subito, se concedi, contro avversari così, possono sorgere problemi. Nel secondo tempo abbiamo dominato. Le squadre di Mourinho sono le migliori squadre difensive del mondo. Le opportunità le abbiamo avute, ma non siamo riusciti a sfruttarle. Contro di noi c’era una squadra da Champions League. Abbiamo giocato a quel livello. In alcune partite a volte il controllo sfugge di mano. Ci portiamo a casa tante cose positive. Oggi abbiamo subito due gol ma il portiere non ha mai fatto una parata. I nostri giocatori hanno fatto in modo che la Roma dovesse prendere le misure. Congratulazioni ai giallorossi. Ci sono lezioni da imparare da questa partita. Ora chiudiamo questo capitolo e guardiamo alla partita di campionato che giocheremo lunedì. Torneremo a pensare al ritorno dopo la partita con il Sivasspor. Recupereremo bene e ci prepareremo per la partita. Faremo di tutto per vincere in trasferta a Roma. I tifosi supportano questa squadra. Ci supportano nonostante la sconfitta. Perché la squadra gioca per vincere. Abbiamo perso contro un’ottima squadra giocando molto bene. Lavoriamo in modo coordinato con il presidente e i dirigenti. Ringrazio il Presidente, il signor Ertuğrul. Siamo una buona squadra, c’è un buon clima. I giocatori sono contenti e anche lo staff lo è”.