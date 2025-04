Corriere dello Sport (L. Scalia) – Mile Svilar sta vivendo una stagione da protagonista all’Olimpico, con prestazioni di alto livello. Il suo talento, attaccamento alla maglia e voglia di lottare hanno conquistato i tifosi, che chiedono a gran voce il suo rinnovo. La Curva Sud, durante il secondo tempo di Roma-Verona, ha esposto uno striscione eloquente: “Talento, attaccamento alla maglia e voglia di lottare, blindate subito Mile Svilar”. Un messaggio chiaro e diretto alla società, per chiudere una trattativa che non è ancora arrivata a dama.

Svilar ha risposto con una storia su Instagram, ringraziando i ragazzi della Sud. Un gesto semplice ma significativo, che dimostra il suo attaccamento al mondo Roma. Non è la prima volta che il giocatore si esprime in questo modo. A inizio mese, in un’intervista al nostro giornale, aveva dichiarato: “Rinnovo? Non capisco la fretta, ho un contratto fino al 2027. Non c’è bisogno di fare confusione. I soldi contano, ma il posto in cui stai bene e vedi un progetto conta di più”.

La storia tra Svilar e la Roma sembra destinata a durare nel tempo. Il rinnovo del contratto è solo una formalità, per completare una storia bellissima.

La trattativa per il rinnovo di Svilar procede senza fretta, né per il giocatore né per la Roma. Le parti stanno negoziando con serenità, senza pressioni esterne, per trovare un accordo che soddisfi tutti, tifosi inclusi. Il direttore sportivo Ghisolfi ha recentemente chiarito la situazione: «Mile è concentrato sul campo, mentre noi stiamo parlando con il suo procuratore, che è di altissimo livello. Sta facendo bene e merita il rinnovo». Svilar deve molto alla Roma: per la prima volta in carriera gioca da titolare e ha incassato la fiducia dell’ambiente e di allenatori come De Rossi, Juric e Ranieri. Un’opportunità così non l’aveva mai avuta. La Roma, dal canto suo, vuole blindarlo a Trigoria, anche perché rappresenta un tesoretto per il futuro.

La situazione di Svilar ricorda in parte quella di Alisson. Il brasiliano arrivò a Roma come riserva, si impose all’Olimpico aspettando il suo momento e poi fu ceduto al Liverpool per una cifra record di oltre 70 milioni di euro (bonus compresi). La Roma non ha in programma di vendere Svilar a breve, ma punta a valorizzare un talento ingaggiato tre anni fa a costo zero, che oggi rappresenta un patrimonio con pochi precedenti.

I tempi per il rinnovo sembrano ormai imminenti. La firma è questione di settimane, al massimo di pochi mesi. È molto probabile che Svilar inizi la prossima stagione con un nuovo contratto, che includerà un adeguamento economico significativo e un prolungamento della scadenza (dal 2027 al 2029). Attualmente, con uno stipendio di circa 800 mila euro, è tra i meno pagati della rosa. Il nuovo accordo triplicherà, come minimo, il suo ingaggio, allineandolo al valore dimostrato tra i pali.