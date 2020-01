Tra Roma e Politano, la mossa del Napoli

Il Napoli si inserisce, con prepotenza, nella trattativa tra Roma e Inter per Politano. De Laurentiis ha raggiunto l’accordo con il club sulla base di 18 milioni+2 di bonus. L’esterno però, come ribadito più volte, aspetta solo la Roma. Il club capitolino ha già raggiunto l’intesa con il giocatore: contratto fino al 2024 da 2 milioni netti a stagione. Gli ultimi diverbi con l’Inter, però, hanno rallentato la trattativa e quindi i giallorossi aspettano, cercando anche altre alternative. Petrachi, infatti, sta studiando Shaqiri, esterno del Liverpool, che però Klopp darebbe via solo a titolo definitivo. Un ‘altra opzione è Januzaj, in uscita dalla Real Sociedad.