Tra Ladispoli e Campo de’ Fiori: la città segreta dei Friedkin

La Repubblica (F.Ferrazza) – Che fossero dei manager abituati più ai fatti che alle chiacchiere sei era capito, ma vederli all’opera da vicino rende con più efficacia l’idea di quale sia il loro modo di lavorare. Nessuna conferenza per Dan e Ryan Friedkin, ma ore passate a Trigoria e negli uffici di viale Tolstoj. Ufficialmente sono sbarcati giovedì, ma sembra che Ryan fosse a Roma già da qualche giorno prima. Stanno cercando casa in centro, zona Campo de’ Fiori, ma per il loro primo soggiorno hanno scelto un lussuosissimo albergo a Ladispoli. Per l’occasione hanno affittato tutta la struttura al costo di 20mila euro a notte. La base scelta poi è stata cambiata in modo da rendere la loro posizione ancor più centrale: il Cavalieri Hilton. I Friedkin amano giocare a tennis, sport che hanno praticato, indossando i pantaloncini della Roma, anche nalla villa di Ladispoli. Poca vita mondana, molta riservatezza e uscite strablindate. Per il mercato si è concentrati sulla difesa il nome nuovo è quello di Izzo. Il ragazzo sarebbe felicissimo di vestire la maglia della Roma e aspetta che i club trovino un accordo. E’ stato offerto poi Biraghi che potrebbe rientrare in uno scambio con Spinazzola, ma Fonseca vuole un esterno destro. Piace Faraoni.