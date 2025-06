Il Corriere dello Sport (L. Scalia) – Paredes, reduce dagli impegni con l’Argentina, sta trattando con il Boca Juniors. In Argentina si parla di un incontro tra il centrocampista e il presidente Riquelme, con sensazioni positive. Il Boca, che ha formulato un’offerta a Paredes con uno stipendio simile a quello di Cavani, punta a chiudere l’affare. In caso di fumata bianca, il Boca sfrutterà la clausola, versando alla Roma circa 3,5 milioni di euro per portarlo come rinforzo immediato al Mondiale per Club.

A marzo, Paredes ha rinnovato il contratto con la Roma fino al 2026, accettando una forte riduzione dell’ingaggio da 4 milioni. Il rinnovo, scattato solo in caso di qualificazione all’Europa League, prevedeva una clausola valida esclusivamente per il Boca. Se il club di Buenos Aires verserà alla Roma circa 3,5 milioni di euro, Paredes potrà tornare nella squadra in cui è nato e cresciuto. La cifra è superiore a quella spesa dai giallorossi per acquistarlo dal PSG.