Pagine Romaniste (G. Rufino) – Il pareggio dell’andata lascia tutto aperto, ma racconta una partita in cui la Roma è rimasta in piedi più per un episodio che per continuità. Un errore avversario ha permesso ai giallorossi di riequilibrare il risultato, rinviando ogni discorso qualificazione a una gara secca. Nelle coppe europee sono spesso i dettagli a fare la differenza, e questa volta sono bastati per evitare un ritorno in salita.

Per lunghi tratti, però, è stato il Bologna a imporre il proprio gioco, sfruttando le incertezze tecniche e la difficoltà della Roma nel trovare ritmo e soluzioni offensive. Solo dopo il pareggio si è vista una reazione più convinta, coincisa con il momento in cui i rossoblù hanno iniziato a perdere sicurezza, quasi temendo di compromettere quanto costruito.

Il finale ha lasciato sensazioni contrastanti, con l’eliminatoria ora sospesa in equilibrio. All’Olimpico cambierà tutto: atmosfera, pressione e inerzia. La Roma dovrà trasformare la propria esperienza europea in un vantaggio concreto, mentre il Bologna sarà chiamato a dimostrare di saper reggere una notte che vale una stagione.