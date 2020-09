Tra Dzeko e Milik rischia Fonseca

La Repubblica (G.Cardone, M.Pinci) – Il gelo tra Roma e Napoli per Milik non durerà ancora a lungo. Una data di scadenza c’è: la partita contro la Juventus di domenica. Se per quel giorno non sarà andato in porto il triangolo per portare il centravanti polacco a Trigoria e Dzeko alla Juve, difficilmente se ne parlerà ancora. Se c’è una cosa che la nuova Roma dei Friedkin non vuole fare è avere pazienza, discorso che vale anche con Fonseca. Ieri non si sono registrati nuovi passi avanti nella trattativa e in un comunicato i giallorossi hanno preso le distanze da “illazioni” sulle condizioni di Milik. La Juventus tratta anche Giroud e Morata nel frattempo e i rapporti tra Dzeko e Fonseca sono ai minimi storici. Il tecnico è già in discussione, ma si aspetta un nuovo ds a cui affidare la scelta dell’erede.