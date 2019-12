Tra auto, cinema e turismo. Dan e la scommessa Capitale

54 anni, sposato, quattro figli e un patrimonio di 4,2 miliardi di dollari. Questo è il trampolino di Daniel Friedkin. Scalpitava da almeno due anni per fare questo salto di qualità, da quando la morta del padre Thomas lo ha lasciato libero di seguire le sue ambizioni personali. Si è trovato nelle mani un impero di 154 concessionarie di automobili, per lo più legate alla catena Toyota Gulf States fondata dal genitore nel 1969. La Roma può essere un trampolino per lanciare gli affari su scala globale dall’Europa ai confini dell’Asia e del Giappone, il paese dove nasce la Toyota. Dan si è preparato con cura a questo passaggio, sin dagli studi nelle due prestigiose università dove ha conseguito laurea e master. Ha lavorato anche alla gemma di fabbricazione danese “The Square” che nel 2017 vinse la Palma d’Oro al Festival di Cannes. Oltre alla produzione di film il tesoro di famigflia comprende anche resort turistici negli USA e nel Messico. Poi c’è l’organizzazione di Safari e il possesso di campi da golf. Lo riporta Il Messaggero.