Totti virale tra il cameo e Moscardelli

La Gazzetta dello Sport (C. Zucchelli) – L’addio al calcio di Francesco Totti emoziona ancora, come dimostrano i commenti relativi al finale di “Speravo de morì prima” (la serie in onda su Sky) in cui l’ex capitano giallorosso compare in prima persona. Mentre era in visita al Sassuolo Totti ha anche letto di come è diventato virale lo scherzo delle Iene a Davide Moscardelli. Un imitatore si è sostituito a lui, ora non gli resta che chiamare davvero Moscardelli e, magari, realizzare il suo sogno di giocare insieme.