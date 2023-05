Totti: “Vincendo la finale ci sarà un’altra mentalità e un altro approccio al futuro”

Domani ci sarà la finale di Coppa Italia tra Inter e Fiorentina, ad attendere il Frecciarossa con a bordo il trofeo c’era Totti. L’eterna bandiera giallorossa ha rilasciato alcune parole sulla finale di domani e ovviamente anche sulla Roma, a riportarlo è il Corriere dello Sport. Queste le parole del capitano: “Ah, domani è mercoledì? Giovedì invece gioca la Roma no?”, ha risposto scherzando a chi gli chiedeva un commento sulla sfida dell’Olimpico.

Ha poi proseguito: “La favorita non c’è ed è difficile trovarla in finale, in una partita secca dove può succedere di tutto – ha detto l’ex giallorosso ai microfoni di Sportmediaset –. Tra le due partirà avanti l’Inter, ma sarei felice se la vincesse la Fiorentina. Magari l’Inter si rifarebbe in Champions. Sarebbe bello. Spero che almeno un’italiana porti a casa un trofeo e si spera che così l’Italia sia sempre più importante per le altre nazioni”.

Sulla finale di Europa League della Roma: “Vincendo hai un’altra mentalità e un altro approccio al futuro, ma anche se dovesse perdere rimane sempre Mou – ha detto l’ex capitano –. È chiaro però che vincendo ci sarebbero prospettive diverse”.

Totti ha poi parlato della penalizzazione alla Juve e la corsa Champions League: “È cambiato un po’ tutto lo scenario, rimangono due giornate e vedremo chi riuscirà ad andare”.