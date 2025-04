Dopo esser stato criticato per il suo recente viaggio in Russia, Francesco Totti mette da parte le polemiche e sembra essere pronto a tornare in tv, stavolta come super ospite a “Sognando Ballando con le stelle”. Da quanto riportato dal Dagospia, la conduttrice Milly Carlucci sarebbe riuscita a convincere l’ex capitano della Roma a partecipare ad una delle puntate del noto show di danza, con possibilità di un intervista.