Nel pre-partita dell’evento “Operazione Nostalgia“, andato in scena questo pomeriggio allo Stadio Tardini di Parma, l’ex capitano della Roma è tornato a parlare del club giallorosso. Ai microfoni di Sportitalia, ha commentato il recente cambio in panchina che ha visto l’addio di Claudio Ranieri e l’arrivo di Gian Piero Gasperini.

Ecco le sue parole:

“Ranieri ha fatto un lavoro eccezionale. Nessuno si sarebbe mai aspettato un risultato del genere. Ha riportato la Roma in Europa, merita solo applausi”.

Successivamente, alla domanda sul nuovo tecnico, Gian Piero Gasperini, l’ex bandiera della Roma si è mostrato cauto: “Aspettiamo. Tocca a lui dimostrare il suo valore”.

Alla domanda se si sente fiducioso per il futuro, ha risposto con franchezza: “Non lo so. Roma è una piazza difficile, serve tanta personalità per imporsi. Starà a lui guadagnarsi la fiducia dell’ambiente”.