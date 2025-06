Durante l’evento CUR in Campo, Francesco Totti ha parlato con affetto e lucidità del presente e del futuro della Roma, senza dimenticare chi ha fatto la differenza per il club.

Ecco le sue parole:

“Claudio Ranieri merita solo gratitudine. Ha sempre messo la Roma al primo posto, con passione e dedizione. Ha preso la squadra in momenti difficili e l’ha riportata in alto, fino all’Europa. È una persona straordinaria, e in più è anche un tifoso della Roma. Un doppio grazie è il minimo.”

Guardando alle big del campionato: Juventus, Milan, Inter e Napoli. Totti si è lasciato andare a un desiderio che accomuna tutti i romanisti: “Mi auguro che si possa rivivere presto un anno come il 2001. Ora tocca alla società e al nuovo allenatore costruire una squadra all’altezza, una rosa competitiva che possa puntare in alto e tornare protagonista nelle grandi competizioni.”