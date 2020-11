E’ di stamattina la notizia di un presunto incontro tra Totti e i Friedkin per trattare un nuovo ruolo in società dopo l’addio di giugno 2019. Un incontro smentito dallo stesso ex capitano al Corriere dello Sport:

“Io a oggi non ho mai incontrato e sentito nessuno della Roma. Sono tutte cavolate. Mai visto e sentito nessuno”.