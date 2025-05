Il Messaggero (D. Aloisi) – Il World Legends Padel Tour fa tappa a Roma (oggi nuovo appuntamento al Circolo Due Ponti) e Francesco Totti ieri è stato tra i protagonisti principali. Tra una partita e l’altra è tornato a parlare della Roma e della caccia al nuovo allenatore che tiene in ansia la città: “Penso che i Friedkin abbiano già deciso. Spero sia uno con carisma e che possa riportare li Roma in alto, ma per vincere servono i top sia in panchina che in campo. Per andare in Europa, invece, basta un buon allenatore. Dipende dalle ambizioni della proprietà. Ai tifosi bisogna dire la verità. Allegri? È un grande tecnico ma credo abbia trovato una squadra”.

Poi glissa sul futuro: “Sicuramente adesso c’è qualcuno più competente di me. Io ho altri progetti”. Nel 2019 fu proprio Francesco a pensare a Ranieri per sostituire Eusebio Di Francesco. E il rapporto tra i due è ottimo: “Va solo ringraziato per quello che ha fatto. Ci ha messo la faccia ed ha fatto un grande percorso”.