Totti-Roma, tutto fermo: nessun contatto dopo la proposta per il centenario

Il possibile ritorno di una bandiera storica continua a far discutere l’ambiente giallorosso, ma al momento tutto resta sospeso. Una situazione che raffredda l’entusiasmo dei tifosi della Roma, da tempo in attesa di rivedere un simbolo del passato all’interno della società.
Secondo quanto riportato da Il Messaggero, Francesco Totti sarebbe rimasto fermo a un primo contatto informale, nel quale gli era stato prospettato un possibile ruolo da ambasciatore per la stagione del centenario del club. Da quel momento, però, non ci sarebbero stati ulteriori sviluppi né nuovi contatti da parte della proprietà, rappresentata dalla famiglia Friedkin.
L’ex capitano resta quindi in attesa, con la trattativa di fatto in standby. Un rallentamento che lascia in sospeso una possibile ricongiunzione dal forte valore simbolico, mentre il futuro del numero 10 giallorosso fuori dal campo resta ancora tutto da scrivere.