Totti perde il Rolex dell’esordio: “Se lo trovate, vengo a casa”

La Gazzetta dello Sport (C. Zucchelli) – Poche ore dopo l’esordio in A, il 28 marzo 1993, una volta firmato il primo contratto vero, Francesco Totti si fece un regalo “da grande”. Non aveva neppure la patente, ma scelse un Rolex che lo avrebbe accompagnato per tutta la carriera. Ora Totti quell’orologio lo ha perso, scivolato via dal polso destro mentre era in scooter, e si è rivolto ai social per ritrovarlo. Non tanto per il valore economico, quanto per quello affettivo: “Mi rivolgo a tutti voi – ha scritto su Instagram – nella speranza che possiate trovarlo. So che è quasi impossibile, ma tentar non nuoce. Si tratta di un Daytona acciaio con un quadrante bianco e nel cinturino ha due placchette con la lettera C (Cristian e Chanel)”. Totti ha poi lasciato un numero a cui contattarlo e ha promesso di andare a ritirarlo di persona.