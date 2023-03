Francesco Totti risponde commentando la vignetta della Real Sociedad raffigurante lui e Xabi Prieto, le due iconiche bandiere dei rispettivi club. Questa sera scenderanno in campo, sul prato dell’Olimpico e si daranno battaglia, la Roma e la Real Sociedad. L’ex capitano giallorosso, omaggiato come esempio di fedeltà dalla scritta degli spagnoli: “Da bambino non sognavo di fare il calciatore, sognavo di giocare nella squadra della nostra vita”, risponde con un diretto “Sempre forza Roma”.