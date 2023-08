La scomparsa di Carlo Mazzone ha sconvolto il mondo del calcio. L’ex mister ha lasciato un ricordo indelebile in tutti i club dove ha allenato in particolare la Roma, grazie alla sua professionalità e spontaneità. Francesco Totti ex capitano giallorosso, si è unito al cordoglio. Tra i due c’era un forte legame, visto che fu proprio Mazzone a far entrare l’ex capitano giallorosso in prima squadra. Queste le dichiarazioni rilasciate alle agenzie di stampa:

“Padre, mister, maestro. Semplicemente Carlo Mazzone. Eternamente grazie, mister”