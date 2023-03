Totti ricorda il papà Enzo: “Sei speciale” – FOTO

“Sei speciale“. Così Francesco Totti ha ricordato il papà Enzo. Nella giornata dedicata ai papà, l’ex capitano della Roma ha pubblicato su Instagram una foto del padre, scomparso tre anni fa via di alcune complicanze legate al Covid.

Soprannominato “lo sceriffo”, papà Enzo ha ricoperto un ruolo importantissimo nella crescita del futuro campione. Accortosi del talento immenso, Enzo mai ha esaltato le qualità di Francesco. Anzi, spesso sottolineava ironicamente come fosse maggiormente abile il fratello Riccardo. Tutto questo, però, è servito per far diventare il 10 della Roma ciò che è stato.

Oggi, intanto, la Roma scenderà in campo. E non in una partita qualsiasi: una vittoria nel derby dal sapore di Champions sarebbe il miglior regalo per i papà e per tutto il mondo romanista.