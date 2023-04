Totti ribalta la sfida col Torino in 3′. La Roma ricorda l’ultimo assolo del Capitano – VIDEO

Ci sono notti che rimango scritte nelle pagine di storia della Roma. Una di quelle veniva dipinta oggi, 20 aprile, ma di 7 anni fa. Match contro il Torino del Gallo Belotti. Era la Roma di Spalletti, la Roma che vedeva Francesco Totti in panchina. Ma quella sera, il Capitano, nuovamente fece crollare l’Olimpico sotto il coro di “Un capitano, c’è solo un capitano”. Spalletti lo fa entrare all’86’ sul 2-1 per i granata. Totti entra, segna il pareggio e si procura un rigore in 3 minuti. All’89’ poi il numero 10 si presenta sul dischetto davanti a Padelli. Calvarese fischia, l’attaccante infila il portiere e regala la vittoria ai giallorossi. Risultato: 3-2 per la Roma che continua la sua corsa Champions.

La Roma ricorda quella partita con un video su Twitter “7 anni da questi 5 minuti indimenticabili…”.