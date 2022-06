Momento speciale per Blanco. Il successo nella musica lo ha portato nelle vette più alte delle classifiche e in più, la Roma, con la sua vittoria in Conference League lo ha reso ancor più felice. Questo periodo non si arresta visto che per lui c’è stata un’altra sorpresa che arriva direttamente da un suo idolo: Francesco Totti. L’ex capitano della Roma gli ha regalato la sua maglia autografata e tutto è riportato dal profilo Instagram di Blanco.