Totti promuove l’arrivo di Matic: “Ha la mentalità che serve in rosa”

Il Messaggero (G. Lengua) – “Per vincere servono i campioni“, Francesco Totti torna a pronunciare un concetto che ha fatto proprio da oltre 20 anni; prima lo ripeteva da tesserato della Roma, adesso da osservatore-tifoso.

L’ex attaccante, che qualche giorno fa si è sbilanciato su Dybala (“Ho la possibilità di guardare tutti in faccia dicendo sempre la verità”), adesso commenta l’arrivo del nuovo acquisto Matic:”Se Mourinho lo ha scelto è perché può essere utile. Ha già dimostrato il suo valore. Serve la mentalità giusta in una rosa e lui la possiede“, ha detto a Sky Sport.

Non solo, la società è al lavoro per concludere la trattativa con il Lille per Celik (prossima settimana decisiva) e assicurarsi Frattesi: “Renderanno la Roma più competitiva per tornare prima in Champions“.

Il mercato non è ancora entrato nel vivo: per il centrocampo l’obiettivo è De Paul (Atletico Madrid). Ma in lista ci sono anche la new entry Reinier (Real Madrid), Sabitzer (Bayern Monaco), Douglas Luiz (Aston Villa), Saul Niguez (Atletico Madrid).