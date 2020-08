Totti più De Rossi, Dan prova a rialzare le due bandiere

Il Messaggero (A. Angeloni) – Per un motivo o per un altro, se ne sono andati, allontanati o costretti all’allontanamento. Oggi, c’è la possibilità che Totti e De Rossi possano tornare nel loro luogo naturale, Trigoria. Non è affatto scontato, perché entrambi stanno camminando per conto proprio in questo momento. De Rossi vuole fare l’allenatore e questo non avverrà necessariamente alla Roma, Totti ha una società di scouting e ha cominciato a tirare dentro piccoli talenti. Tutti e due però hanno un punto in comune: le divergenze con il vecchio presidente, Jim Pallotta. Senza di lui tutto può cambiare, tutto può tornare ad essere come una volta. I Friedkin sono pronti a riportarli a Trigoria in un progetto ambizioso.