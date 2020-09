Totti parla del suo futuro: “Farò delle cose carine”

Francesco Totti parla del suo futuro e di un possibile ritorno in giallorosso con l’avvento della nuova proprietà. L’ex numero 10 della Roma ha rilasciato alcune dichiarazioni all’Ansa, “Farò delle cose carine“. Quale sarà il suo prossimo impegno? “Ormai lo sanno tutti…” ha scherzato. Poi una considerazione sul derby in Supercoppa con la squadra di calcio a 8, ai microfoni di TG3 Lazio: “Con la Lazio è sempre un derby, ma è diverso, si tratta di due categorie abbastanza diverse, per me è piacevole incontrare ragazzi così giovani, mi gratifica. Fino a che età si può giocare a questi livelli? ‘Fin che che c’e’ voglia, testa e fisico. Quando c’e’ questa alchimia si può fare tutto”.