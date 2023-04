Domani Francesco Totti sarà ospite d’onore a Dazn nel Monday Show del post partita di Atalanta-Roma. Il capitano giallorosso in collegamento da Roma, commenterà la prestazione della squadra di Mourinho, una gara che sarà fondamentale per la Roma in chiave qualificazione alla prossima Champions League. Insieme a lui ci sarà anche l’ex compagno di nazionale Gilardino.