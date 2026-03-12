CORRIERE DELLA SERA (Davide Stoppini) – Tempi stretti dovevano essere e tempi stretti saranno. E un ruolo ben definito. Francesco Totti sarà infatti il nuovo ambasciatore della Roma, l’uomo e non solo il volto che accompagnerà il sodalizio giallorosso lungo la stagione che porta al centenario del club. Totti ha parlato direttamente con Dan Friedkin e poi de visu con il figlio Ryan: i due gli hanno trasmesso la voglia di averlo dalla loro parte a partire, perché il peso che ha avuto l’ex capitano nella storia romanista non può che essere centrale in un’annata così simbolicamente (e chissà se anche sportivamente) importante.

Non c’è ancora una firma, ma se non sbucano ostacoli a oggi non pronosticabili, presto ci sarà, nel giro di settimane. Francesco Totti firmerà un accordo con i Friedkin, non direttamente con la Roma. In sostanza, un’intesa simile a quello che attualmente lega Claudio Ranieri alla proprietà. Una tipologia di contratto che va bene sia alla società, i cui conti complessivi così facendo non vengono appesantiti, sia all’ex numero 10 che non sarà inquadrato come dirigente.

Questo è lo stato dell’arte. Poi, del doman non v’è certezza. Nel senso che non è giusto mettere limiti al futuro Totti–Roma. Magari arriverà davvero il giorno in cui Francesco avrà un ruolo operativo, strettamente legato all’area tecnica. Ma non è da qui che adesso si inizia.