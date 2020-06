Siparietto tra Totti e Nainggolan. L’ex capitano: “Vuoi tornare alla Roma?”

Durante una diretta Instagram Francesco Totti stava parlando con le figlie Chanel e Isabel, quando Radja Nainggolan si è intromesso all’interno della chat. Dopo i primi saluti, Totti ha chiesto all’ex compagno di squadra: “Vuoi tornare a Roma?”. Il belga ha subito risposto nei commenti con un: “Mi vieni a prendere tu?”. Non è tardata la replica di Totti: “Eh, io non ci sto più”. E ancora Nainggolan: “Da te farei pure il giardiniere”. I giallorossi, come noto, sono rimasti nel cuore del centrocampista che sogna il ritorno nella Capitale.