Totti: “Mourinho? Se dipendesse da me sarebbe tutto più semplice. Col Leverkusen mancano ancora 90 minuti”

Francesco Totti ha passato il pomeriggio agli Internazionali d’Italia dove è stato protagonista di un match a Padel contro il tennista Jannik Sinner. Il capitano ha risposto ad alcune domande dei cronisti Queste le parole riportate dal Corriere dello Sport sul futuro di Mourinho: “Se dipendesse da me sarebbe tutto più semplice, vediamo che succederà”. Poi sulle scelte future di Dybala: “Non so cosa si sono detti con la società e non so cosa succederà. Deciderà lui la soluzione migliore. La cena? Aspetto e poi vedremo a fine stagione”. Nel futuro prossimo c’è però il ritorno delle semifinali contro il Bayer Leverkusen: “Mancano 90 minuti ancora importanti per raggiungere l’obiettivo che tutti vogliamo e cioè la finale”. Infine un pensiero per il tennista spagnolo Alcaraz, che insieme alla sua Noemi ha visto giocare dagli spalti del Foro Italico nel match poi perduto a sorpresa contro l’ungherese Marozsan: “Ha scritto forza Roma e ha perso, purtroppo”.