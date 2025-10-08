Dopo la sconfitta della Roma contro il Lille, in rete era circolato un audio attribuito a Francesco Totti, in cui l’ex capitano commentava ironicamente i tre rigori sbagliati dai giallorossi. Nelle scorse ore, però, lo stesso Totti ha smentito tutto durante la presentazione del programma Roast in Peace su Amazon Prime Video: “Il mio audio uscito sul web dopo i tre rigori? Maddai… ti dico solo una cosa: intelligenza artificiale, proprio!”.

L’ex numero 10 ha poi parlato anche della squadra di Gasperini, elogiandone la partenza ma sottolineando che “serve ancora tempo per vedere il vero gioco”. Infine, un pensiero per Matías Soulé. Ecco le sue parole:

Sull’audio.

Sull’inizio di stagione della Roma.

“La squadra è partita con il piede giusto, nessuno si aspettava questa partenza, speriamo che possa continuare su questa strada. Gasperini? Diciamo la verità, ancora non abbiamo visto del tutto il suo gioco, però penso che sia di buon auspicio”.

Sulla possibile convocazione di Soulé con l’Italia.

“Sta facendo la differenza, è un giovane e sta bene fisicamente. Spero che possa far presto parte della Nazionale italiana”.