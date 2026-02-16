Alle 14:30 odierne, Francesco Totti ha parlato ai microfoni di Sky Sport entrando nel dettaglio sulla possibilità di ritornare alla Roma in veste dirigenziali. Ecco le dichiarazioni dell’ex capitano giallorosso.

LE PAROLE DI TOTTI



“La Roma è sempre stata casa mia, anche se non ci sono. Sono molto contento del percorso che stanno facendo. Ci sono stati un po’ di voci sul mio conto ed è vero che ne stiamo parlando, stiamo discutendo di alcuni dettagli e decidendo la cosa migliore per tutti. Spero di risolvere a breve questa situazione. Presto o tardi, sicuramente ne stiamo parlando“.