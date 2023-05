Totti: “La finale? Non fatemi parlare”

La Repubblica – “Budapest? No no, non parlo, penso al Calcio a 8”. Francesco

Totti, prima dell’esordio nei playoff della Serie A Imprendiroma, scherza accanto al suo allenatore Carlo Cancellieri. “Lui è il Mourinho del calciotto. Vincere – dice Totti – non è mai semplice, anche qui. Fiducia al mister? Solo con le vittorie (ride, ndr)”. Il numero 10 giallorosso poi risponde su Bove, cresciuto come lui nelle giovanili della Roma: “È stata un’emozione. È bravo e duttile. Ha ragione Mou, con una famiglia che ti aiuta è tutto più facile”.