Nel giro di poche ore, il possibile rientro di Francesco Totti è tornato al centro del dibattito nell’ambiente giallorosso. A catalizzare l’attenzione non è soltanto il nome, carico di storia e suggestione, ma soprattutto la natura dell’eventuale incarico. Tifosi e addetti ai lavori si interrogano se l’ex capitano della Roma possa assumere una funzione concreta e operativa oppure limitarsi a un ruolo di immagine e rappresentanza. Sul tema si è espresso anche Walter Sabatini, intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb.com.

Le parole di Sabatini

“Dal mio punto di vista sarebbe una scelta bellissima e opportuna, per il campione che è stato e per ciò che ha rappresentato. Credo che per lui, nella Roma, uno spazio debba esserci sempre. L’importante è che si tratti di un rientro con un ruolo definito, con un taglio tecnico e non di mera rappresentanza”.

Sabatini ha poi aggiunto una riflessione su Malen: “Come ho già avuto modo di dire, definirei i suoi movimenti come quelli di un algoritmo vivente”.