Gli anni passano, ma Francesco Totti continua a far brillare il pallone come pochi altri sanno fare. Sul prato dello Stadio Tardini di Parma, trasformato per una sera in un tempio della memoria calcistica, l’ex capitano della Roma ha rubato la scena a tutti durante “Operazione Nostalgia”, l’evento che riunisce le icone più amate della Serie A.

In campo, una parata di stelle: da Zanetti a Zola, da Verón a Stoichkov, fino ad Adriano e a tanti ex beniamini del Parma. Ma è stato Totti a prendersi la copertina con un colpo da maestro. Ha visto il portiere fuori dai pali e, con un destro morbido da metà campo, ha infilato la rete tra lo stupore generale.

Il pubblico è esploso in un applauso scrosciante, mentre anche il telecronista di Sportitalia restava senza parole di fronte all’ennesimo lampo di genio dell’ex numero 10 giallorosso. Un gol che non vale punti, ma che conferma una verità assoluta: il talento, quello vero, non conosce età.

Video di Alfredo Pedullâ