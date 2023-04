Francesco Totti è in visita a Madrid. Il Capitano ieri sera era presente sugli spalti del Bernabeu per vedere la sfida del Real contro il Celta Vigo, finita 2-0 per i Blancos. L’ex capitano giallorosso oggi ha fatto visita al centro sportivo incontrando diversi giocari madrileni. Tra questi c’è Karim Benzema. Il campione francese ha condiviso una immagine su Instagram con Totti: “Numero 10“, la didascalia ad accompagnare. La classe riconosce la classe.