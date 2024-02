Corriere della Sera (G. Cavalli – I. Sacchettoni) – Siamo alle resa dei conti (correnti). Tra France­sco Totti e llary Blasi è scontro totale in tribu­nale. Sui soldi e sui figli. La conduttrice tv accusa l’ex marito di sperperare de­naro ai casinò. Molto denaro: ovvero 3 milioni e 324 mila euro in 3 anni, lasciati sui ta­voli verdi di Montecarlo. Que­sto almeno è quanto emerge­rebbe dalle carte processuali della separazione.

Lei gli rinfaccia uno stile di vita eccessivo. “Nel periodo dal settembre 2020 al settem­bre 2023 risulta che ha sper­perato al gioco — mediante svariati bonifici, la maggior parte dei quali a favore del Ca­sinò di Montecarlo — l’im­pressionante somma com­plessiva di 3 milioni 324 mila euro”. Totti non ha mai nega­to di giocare d’azzardo, ma fonti a lui vicine dicono che si tratti di cifre assai più conte­nute. Stando alla ricostruzio­ne de La Verità, l’ex 10 giallo­rosso avrebbe inoltre evitato di documentare alcuni conti bancari (uno a Singapore), nascondendoli ai giudici.

Tot­ti, sempre secondo llary, sa­rebbe inoltre un padre negli­gente: una volta avrebbe la­sciato in albergo la figlia Isa­bel, 7 anni, per presenziare un evento. Quando invece si affronterà la complessa questione eco­nomica, da cui dipenderà an­che l’entità dell’assegno di mantenimento per i figli, cer­tamente il patrimonio di Totti verrà esaminato e studiato in ogni dettaglio. Ma pure quel­lo di llary Blasi, che risulte­rebbe più consistente di quanto appare. La conduttri­ce Mediaset infatti, secondo le ricostruzioni degli avvocati della controparte, avrebbe sui conti correnti una notevole li­quidità. llary sarebbe molto ricca, forse più dell’ex consor­te. Solo per il docufilm Unica si dice che abbia guadagnato 700 mila euro.