Totti, il Capitano non ha dubbi: “Il derby non si racconta, si vive. La Roma è da Champions”

Francesco Totti non ha bisogno di presentazioni: bandiera giallorossa e simbolo eterno della Roma, l’ex capitano ha parlato a due giorni dal derby con la Lazio, in occasione dell’EA7 World Legends Padel Tour di Istanbul.

Parole che pesano le sue, perché il derby a Roma non è mai una partita come le altre. “Il derby di Roma è diverso da tutti, è una partita totalmente bella e difficile da giocare… Chi è romano la vive diversamente da tutto il resto”, ha raccontato il capitano.

E quando gli chiedono quale sia stato “il suo” derby, Totti non ha dubbi: “Ogni derby è diverso. Che sia vinto, perso o pareggiato, ogni derby è sempre significativo. Quelli vinti sono quelli memorabili, ma già partecipare a quella partita è una cosa indimenticabile”.

Un sentimento unico, impossibile da spiegare a chi non lo vive sulla propria pelle. “Come spiega il derby di Roma a chi non è romano?” gli chiedono. La risposta è secca: “Non può capirlo, è difficile da spiegare. Solo chi è romano capisce l’importanza e il valore di questa partita”.

E guardando alla sfida di domenica, Totti non si sbilancia ma lancia un monito: “Siamo alle prime partite di campionato, può succedere di tutto. L’ultima partita non è stata bella da parte di entrambe le squadre, per questo penso che domenica cercheranno di riscattarsi il più possibile”.