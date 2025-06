In occasione del centenario del Corriere dello Sport, questa sera alle 23:15 è andato in onda su RAI 2 il documentario “Eroici! 100 anni di passione e racconti di sport”, una celebrazione della storia dello storico quotidiano sportivo. Tra le voci più emozionanti del racconto c’è quella di Francesco Totti, simbolo eterno della Roma, che ha condiviso pensieri profondi sul suo legame con il club giallorosso e sulla scelta, che ha segnato la sua carriera, di restare fedele alla maglia della sua città.

Nel filmato diffuso in anteprima sui social dal Corriere dello Sport, Totti parla con il cuore in mano:

“Il tifo romano è unico, non c’è paragone con nessun altro. Io l’ho vissuto in un modo speciale, perché qui a Roma mi hanno fatto sentire un re. È anche grazie a loro se sono diventato ciò che sono. Hanno sempre creduto in me e mi hanno spinto a dare tutto.”

Il capitano racconta anche di quando fu a un passo dal trasferirsi al Real Madrid, una delle squadre più prestigiose al mondo:

“Sì, c’è stata la possibilità concreta di andare al Real. Era tutto praticamente fatto. Ma non l’ho fatto. Non per paura o per debolezza, ma per amore. Ho seguito il cuore. Ho scelto Roma, la mia gente, i colori che ho sempre sentito miei. La Roma è stata la mia vita.”

Un gesto che, ancora oggi, racconta tutto di lui: non solo un campione sul campo, ma un uomo profondamente legato alla sua città e alla sua gente.