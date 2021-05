Totti ha rifiutato un ruolo accanto a Mourinho

Francesco Totti ha detto no. Stando a quanto riportato da Libero, l’ex capitano giallorosso avrebbe rifiutato un incarico manageriale accanto a José Mourinho, che sederà sulla panchina della Roma dalla prossima stagione.

L’allenatore portoghese è infatti solito inserire nel proprio staff un collaboratore che conosca a menadito l’ambiente in cui si appresta a lavorare. Per questo ruolo sono circolati anche i nomi di Daniele De Rossi e Walter Samuel. Il primo è attualmente impegnato nei corsi per ottenere il patentino Uefa A; l’ex difensore, invece, è collaboratore tecnico del ct Lionel Scaloni nella nazionale argentina.