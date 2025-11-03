Un legame fatto di emozioni, contrasti e grande rispetto reciproco: quello tra Francesco Totti e Luciano Spalletti torna al centro della scena, ma questa volta con un tono decisamente più leggero e ironico. I due, protagonisti di una lunga e complessa storia calcistica, si ritrovano insieme per un nuovo spot di Amaro Montenegro, che gioca proprio sul tema del tempo e dei ricordi condivisi.

Nel video pubblicitario il Capitano giallorosso sorprende Spalletti con un regalo davvero speciale: una DeLorean, la celebre automobile del film Ritorno al futuro. Un dono che rievoca un aneddoto del passato, quando, nel 2016, il tecnico regalò a Totti un modellino della stessa macchina, dicendogli scherzosamente: “Così puoi scegliere se tornare indietro o andare nel futuro”.

Questa volta, i ruoli si invertono. Totti, sorridendo, consegna al nuovo allenatore della Juve le chiavi della vettura, mentre Spalletti replica con ironia: “Con questa tu puoi tornare a giocare!”. Un gesto simbolico che suggella un ritrovato affetto tra i due, accompagnato da un pizzico di nostalgia e tanta autoironia.