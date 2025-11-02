Francesco Totti si è messo alla prova in una sfida di Amazon Prime Video, chiamato a riconoscere alcuni dei suoi ex compagni alla Roma. Nonostante la familiarità con i volti della squadra giallorossa, il quiz si è rivelato più difficile del previsto per il capitano storico del club.

Dopo aver indovinato Tavano e Faty, Totti ha faticato a ricordare altri giocatori come Yanga-Mbiwa, Cole e Holebas. Un simpatico momento che mostra come anche le leggende possano avere qualche “buco di memoria” quando si tratta di compagni di mille battaglie sul campo.