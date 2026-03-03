Il futuro della Roma potrebbe presto intrecciarsi di nuovo con quello di Francesco Totti. Non si tratta ancora di annunci ufficiali, ma i segnali si moltiplicano e alimentano le suggestioni di un ritorno a Trigoria dell’ex capitano, in un ruolo che questa volta avrebbe contorni più operativi e meno simbolici.

Nei giorni scorsi Francesco Totti e Gian Piero Gasperini si sono incontrati per una cena al ristorante Rinaldi al Quirinale, nel cuore della Capitale, a pochi passi dal Quirinale. Un faccia a faccia che arriva dopo le parole pronunciate in conferenza stampa dal tecnico, che aveva definito Totti “una grande risorsa”, lasciando intendere di avere già qualche idea in mente su un suo possibile impiego.

Un dettaglio che non è passato inosservato riguarda la presenza, due settimane prima nello stesso locale, di Luca Percassi, amministratore delegato dell’Atalanta ed ex dirigente del club in cui Gasperini ha scritto pagine importanti. Coincidenze o semplici incastri di agenda, ma gli indizi iniziano a sommarsi. Resta da capire quale ruolo potrebbe essere affidato a Totti: difficile immaginare, stavolta, un incarico marginale. La sensazione è che, se ritorno sarà, dovrà avere peso e centralità.